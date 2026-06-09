وجه رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، رسالة إلى الشعب الإيراني بمناسبة مرور 100 يومًا على الحرب التي شنتها أمريكا بالتعاون مع إسرائيل ضد إيران.

وقال قاليباف، في منشور عبر منصة "أكس"، اليوم الثلاثاء، إن الشعب الإيراني أنقذ البلاد من أنياب الذئاب الضارية.

وأضاف قاليباف، "لقد مرّت 100 يوم على جهاد الشعب الذي نهض لإنقاذ إيران. سلام الله عليكم يا من ساندتم إيران، وجعلتم العدو يائسا، وأنقذتم البلاد من أنياب الذئاب الضارية التي كانت تتربص بإيران لفرض الاستسلام عليها".

وتابع قاليباف "عاشت إيران، وعاشت مقاومة الشعب الإيراني العظيم".