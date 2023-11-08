مصراوي

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: عدد القتلى من الأسرى والمحتجزين دليل على غطرسة العدو.

وتابع الناطق باسم القسام، خلال كلمة له اليوم الأربعاء، "نوقع القتلى والإصابات بالجملة في القوات المتوغلة من العدو".

ولفت أبو عبيدة، إلى أن "العدو يرفض تهيئة الظروف للإفراج عن الأسرى وأفشل عملية الإفراج عن 12 منهم".

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يعيق جهود الإفراج عن المحتجزين والأجانب ويعرض حياتهم للخطر.

وشدد أن المقاومة مستمرة في مقاومتها للاحتلال في كل المحاور، موضحًا "مجاهدونا يوقعون قوة صهيونية راجلة في كمين محكم بمنطقة الشيخ عجلين وسقوط أفرادها بين قتيل وجريح".