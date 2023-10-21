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تواصل القصف المتبادل بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان

07:44 م السبت 21 أكتوبر 2023

تواصل القصف المتبادل بين حزب الله والاحتلال الإسرا

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بيروت - (بي بي سي)

تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات حدودية جنوبي لبنان، فيما استهدفت جماعة حزب الله مواقع عسكرية للاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود.

واستهدف قصف الاحتلال الإسرائيلي بلدات حولا والضهيرة وعلما الشعب جنوبي لبنان.

من جانب آخر، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن حزب الله استهدف "برج مراقبة إسرائيلي" مقابل منطقة الدباكة، في قرية ميس الجبل، وموقع العباد العسكري الإسرائيلي مقابل بلدة حولا الجنوبية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استهداف "خليتين على الحدود اللبنانية بطائرة مسيرة، في حادثين مُنفصلين".

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