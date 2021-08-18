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روسيا: رد فعل المجتمع الدولي على الأزمة في أفغانستان صادم

10:28 ص الأربعاء 18 أغسطس 2021
روسيا: رد فعل المجتمع الدولي على الأزمة في أفغانستان صادم

ماريا زاخاروفا

موسكو - أ ش أ

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن رد فعل المجتمع الدولي على الأزمة في أفغانستان يثير الصدمة.

وأشارت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأربعاء - إلى أنه بدلا من إقامة مخيمات للاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان أفغانستان، تدعو الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، الدول المجاورة لأفغانستان، إلى عدم إغلاق المعابر الحدودية.

وأكدت على أن رد فعل العالم الديمقراطي على الأزمة الإنسانية في أفغانستان، يثير الصدمة.

وأضافت زاخاروفا: "المثير للدهشة هو أن الأمين العام للناتو ألقى باللوم في الأزمة في أفغانستان على القيادة الأفغانية السابقة - تلك التي رعاها الغرب نفسه".

يُذكر أن حركة طالبان بسطت سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان؛ فيما سيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، قبل أن تستولي على العاصمة كابول الأحد الماضي ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري؛ بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

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Asha
ماريا زاخاروفا الخارجية الروسية أفغانستان موسكو رويسا حركة طالبان

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