بوتين يدعو لتعزيز التعاون قبيل لقائه مع بايدن

موسكو- (د ب أ):

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رغبته في تعزيز التعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال قمته المرتقبة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال في مقابلة تليفزيونية، تم نشر مقتطفات منها اليوم الأحد، إن هذا يشمل الصراعات الإقليمية و "المخاوف المرتبطة بالبيئة" و "الاستقرار الاستراتيجي"، موضحا أن "هذا يعني أن هناك قضايا يمكننا العمل عليها بفعالية".

ومن المقرر أن تعقد أول قمة بينهما، منذ تولي بايدن منصبه رئيسا للولايات المتحدة، يوم الأربعاء المقبل في جنيف.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا متوترة على خلفية عدد من القضايا، من بينها حقوق الإنسان ومزاعم التدخل في الانتخابات والقرصنة.

وردا على سؤال حول توقعاته من اللقاء، قال بوتين إن الهدف هو "إعادة اتصالاتنا وعلاقاتنا الشخصية، والتأسيس لحوار مباشر".

وأضاف بوتين أن هناك أيضا مصالح مشتركة بشأن القضايا الاقتصادية.

ولفت إلى أن العديد من الشركات الأمريكية تتطلع للتعاون مع روسيا، وتساءل عما إذا كان منعها من العمل في روسيا يصب حقا في صالح الاقتصاد الأمريكي.