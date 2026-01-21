إعلان

الجيش السوري يدخل مخيم الهول بعد انسحاب قوات قسد

كتب : مصراوي

12:50 م 21/01/2026

الجيش السوري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

انتشرت قوات الأمن السورية، الأربعاء، داخل مخيم الهول الذي يؤوي عائلات عناصر من تنظيم "داعش" شمال شرقي البلاد، بعد انسحاب القوات الكردية، بحسب مراسل "فرانس برس".

ويأتي تسلم القوات السورية لمخيم الهول، غداة إعلان دمشق ومسؤولين أكراد الالتزام بوقف جديد لإطلاق النار، تمهيدا لاستكمال البحث في اتفاق دمج القوات الكردية بالمؤسسات الحكومية.

وفي محيط مخيم الهول، شاهد مراسل "فرانس برس" رجال الأمن يفتحون بوابة حديدية ويدخلون إليه مع مركباتهم، بينما وقف عدد منهم لحراسة المدخل.

والثلاثاء أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) انسحابها من المخيم الذي يبلغ عدد قاطنيه أكثر من 24 ألف شخص، من بينهم 15 ألف سوري و3500 عراقي و6200 أجنبي من عشرات الجنسيات، وكان يخضع لحراسة شديدة، في حين أعلنت وزارة الدفاع عن جاهزيتها "لاستلام مخيم الهول وسجون داعش كافة".

وأعلنت الرئاسة السورية التوصل إلى "تفاهم مشترك" جديد مع "قسد"، حول "عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة".

وبموجب التفاهم، أمام "قسد" لمدة 4 أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليا، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع وقفا لإطلاق النار 4 أيام.

وأعلنت "قسد" التزامها بوقف إطلاق النار، مؤكدة استعدادها "للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق بما يخدم التهدئة والاستقرار".

وانسحبت القوات الكردية الثلاثاء، إلى المناطق ذات الغالبية الكردية في محافظة الحسكة، حسبما أعلن قائد "قسد" مظلوم عبدي، مؤكدا أن "حمايتها خط أحمر".

ودعا عبدي التحالف الدولي بقيادة واشنطن إلى "تحمل مسؤولياته بشأن حماية المرافق التي يحتجز فيها عناصر تنظيم (داعش) في سوريا، بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من عدد منها".

وعقب إعلان التفاهم، قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك في منشور على "إكس"، إن "الغاية الأصلية لقسد بوصفها القوة الأساسية على الأرض لمكافحة داعش قد انتهت صلاحيتها إلى حد كبير، بعدما أصبحت دمشق الآن راغبة وقادرة على تولي المسؤوليات الأمنية"، بما يشمل السجون التي يحتجز فيها عناصر التنظيم والمخيمات التي تضم أفراد عائلاتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش السوري مخيم الهول انسحاب قوات قسد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أندر وأجمل 4 أنواع قطط حول العالم.. تأسر القلوب
علاقات

أندر وأجمل 4 أنواع قطط حول العالم.. تأسر القلوب
غزة وقناة السويس ودول المنطقة.. أبرز تصريحات السيسي خلال منتدى "دافوس"
أخبار مصر

غزة وقناة السويس ودول المنطقة.. أبرز تصريحات السيسي خلال منتدى "دافوس"
كاميرا في كل بيت.. انتفاضة أهالي الراهب بعد جريمة أطفال المنوفية
أخبار المحافظات

كاميرا في كل بيت.. انتفاضة أهالي الراهب بعد جريمة أطفال المنوفية
"عين النمر".. سر ظهور ماكرون بالنظارة الشمسية في منتدى دافوس
مصراوى TV

"عين النمر".. سر ظهور ماكرون بالنظارة الشمسية في منتدى دافوس
سيارتان جديدتان من شانجان تنضمان للسوق المصري قريبًا
أخبار السيارات

سيارتان جديدتان من شانجان تنضمان للسوق المصري قريبًا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي