كوريا الجنوبية تسجل 747 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سول- (أ ش أ):

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية، اليوم الجمعة تسجیل 747 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 130 ألفا و380 حالة.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية عن الوكالة قولها،إنه تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 1893 حالة.

كانت السلطات الصحیة فى كوريا الجنوبية قد قررت في وقت سابق توسیع قواعد التباعد الاجتماعي من خلال حظر التجمعات الخاصة لخمسة اشخاص أو أكثر في جمیع أنحاء البلاد بسبب المخاوف من ارتفاع محتمل في رصد الحالات الجدیدة مع بدء دفء الطقس.