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كوريا الجنوبية: تطعيم 587 ألف شخص بلقاحات مضادة لكورونا

10:45 ص الأحد 14 مارس 2021
كوريا الجنوبية: تطعيم 587 ألف شخص بلقاحات مضادة لكورونا

لقاح كورونا

سول- (د ب أ):

تلقى حوالي 587 ألف شخص في كوريا الجنوبية لقاحات مضادة لفيروس كورونا منذ أن بدأت حملة التطعيم في مختلف أنحاء البلاد أواخر الشهر الماضي، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وذكر فريق العمل الحكومي المعني بالتعامل مع وباء فيروس كورونا أنه حتى الساعة الثانية عشرة صباحا، تم تطعيم ثلاثة آلاف و487 شخصا آخرين، مما يرفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى إلى 587 ألفا و884 شخصا.

وحصل أكثر من 560 ألفا على لقاحات "استرازينيكا"، بينما حصل حوالي 26 ألفا على لقاحات "فايزر".

وذكر فريق العمل أنه تم تسجيل 200 حالة إصابة جديدة بردود فعل سلبية للقاحات، معظمها شملت أعراضا شائعة وخفيفة، مثل الصداع أو الحمى.

وتردد أن واحدة من الحالات كانت فرط الحساسية الحاد، التي تصيب أجهزة حيوية بالجسم وهو نوع من الحساسية الخطيرة، التي ربما تؤدي إلى الوفاة.

كما تردد أن السلطات الصحية تحقق أيضا في حالة لشخص توفي بعد أن ظهرت عليه أعراض شائعة، بعد تلقي اللقاح.

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