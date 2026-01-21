الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي

شارك في مسلسل ولهذا السبب تعرض للانتقادات.. معلومات وصور عن البلوجر محمد

تصوير- أحمد مسعد:

شيع الفنان نضال الشافعي جثمان والدته، عقب صلاة الظهر من مسجد آل بهجت بدريم لاند، والتي رحلت عن عالمنا اليوم.

وكان الفنان نضال الشافعي أعلن وفاة والدته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح اليوم.

وكتب نضال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله أغلى الناس أمي. صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد آل بهجت دريم لاند، والدفن بمقابر العائلة طريق الواحات. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن الفنان نضال الشافعي يشارك حاليا في تصوير مسلسل "درش" مع نخبة من نجوم الفن، بطولة النجم مصطفى شعبان، سلوى خطاب، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد علي رزق، غادة طلعت، إخراج أحمد خالد أمين.

