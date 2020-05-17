أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

ولاية ساو باولو البرازيلية تجاوزت الصين فيما يتعلق بالوفيات بفيروس كورونا

08:51 ص الأحد 17 مايو 2020
ولاية ساو باولو البرازيلية تجاوزت الصين فيما يتعلق بالوفيات بفيروس كورونا

أرشيفية

ريو دي جانيرو - (د ب ا):
تجاوزت ولاية ساو باولو البرازيلية الصين، فيما يتعلق بحالات الوفاة بفيروس كورونا.

وأفادت بيانات صادرة من وزارة الصحة البرازيلية أمس السبت أنه تم تسجيل 4688 حالة وفاة في الولاية، التي يقطن بها أكثر من 40 مليون نسمة.

وتظهر الاحصاءات الرسمية بالصين، التي يقطن بها أكثر من مليار نسمة، تسجيل 4637 حالة وفاة بفيروس كورونا.

قد سجلت البرازيل بأكملها 15633 حالة وفاة بفيروس كورونا و 233142 حالة إصابة حتى أمس السبت.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن البرازيل تأتي في المرتبة السادسة على مستوى العالم فيما يتعلق بحالات الوفاة بفيروس كورونا.

وتتزايد حدة التوترات في البرازيل بشأن كيفية التعامل مع فيروس كورونا، حيث أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مستمر في الدفع لإعادة فتح الاقتصاد. وكان وزير الصحة نيلسون تيش قد قدم استقالته أمس الأول الجمعة، بعد أقل من شهر من توليه منصبه.

ساو باولو حالات وفاة الصين البرازيل فيروس كورونا

الخبر التالى:

الصين تعلن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11719

    عدد المصابين

  • 2950

    عدد المتعافين

  • 612

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4720188

    عدد المصابين

  • 1811672

    عدد المتعافين

  • 313220

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:العثور على السفير الصيني في إسرائيل ميتًا في منزله