كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس، أن بلاده سمحت للهند وعدد من "الدول الصديقة"، من بينها الصين وروسيا، باستخدام مضيق هرمز للملاحة التجارية، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا".

ويأتي هذا الإعلان في وقت شهدت فيه أسعار النفط والغاز العالمية قفزات كبيرة، عقب قيام إيران بإغلاق المضيق بشكل فعلي.

ويعد مضيق هرمز ممرا مائيا حيويا يفصل الخليج الفارسي عن خليج عمان، وتمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتعتمد الهند بشكل كبير على منطقة غرب آسيا لتأمين احتياجاتها من الطاقة.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن عراقجي قوله: "سمحنا لبعض الدول التي نعتبرها صديقة بالعبور من مضيق هرمز، وقد منحنا كل من الصين وروسيا والهند والعراق وباكستان الضوء الأخضر للعبور".

وفي المقابل، شدد وزير الخارجية الإيراني على أنه لن يسمح للسفن المرتبطة بخصوم إيران بالإبحار عبر هذا الممر الاستراتيجي.

وأضاف: "نحن في حالة حرب، والمنطقة تشهد اشتباكات، وعليه فإننا لا نجد مبررا للسماح لسفن أعدائنا وحلفائهم بالعبور. ولكن المضيق سيظل مفتوحاً أمام الآخرين".