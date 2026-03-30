اتفاقيات جديدة لتسريع البحث والاستكشاف في البحر الأحمر

كتب : أحمد الخطيب

09:43 م 30/03/2026

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة المبادئ الأساسية لاتفاقية إسناد القطاع (6) بالبحر الأحمر، بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة "بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد".

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، حيث وقع الاتفاقية المهندس أشرف بهاء، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وويليام لين، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغاز والطاقة منخفضة الكربون بشركة "بي بي".

وتهدف الاتفاقية إلى تسريع أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول، ودعم تنمية موارده في حوض البحر الأحمر.

كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم لإجراء مسح سيزمي حديث بتقنية (OBN) في البحر الأحمر، بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة "وسترن جيكو مصر (SLB)".

ووقع مذكرة التفاهم المهندس أشرف بهاء، رئيس شركة جنوب الوادي، وأوليفييه لو بوش، الرئيس التنفيذي لشركة SLB.

خطوات جديدة لدعم استكشاف البترول وتعزيز البيانات الجيولوجية بالبحر الأحمر
وتهدف المذكرة إلى تنفيذ مسح سيزمي باستخدام أحدث التقنيات، بما يسهم في توفير بيانات عالية الجودة، وتحسين فهم التراكيب الجيولوجية والخزانات تحت السطحية، فضلًا عن دعم جهود تسويق المناطق الواعدة في البحر الأحمر.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
علاقات

حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
وسط انفجارات واسعة.. موجات القصف الإيراني تتوالى على إسرائيل
شئون عربية و دولية

وسط انفجارات واسعة.. موجات القصف الإيراني تتوالى على إسرائيل
"ملابس وقناع ساحرة" .. الداخلية تكشف ملابسات الفتاة التي أثارت الجدل بالفيوم
حوادث وقضايا

"ملابس وقناع ساحرة" .. الداخلية تكشف ملابسات الفتاة التي أثارت الجدل بالفيوم
خطاب بخط يد سعاد حسني يحسم الجدل.. هل تزوجت من عبد الحليم حافظ؟
زووم

خطاب بخط يد سعاد حسني يحسم الجدل.. هل تزوجت من عبد الحليم حافظ؟
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
أخبار البنوك

البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل

بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها