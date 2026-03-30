اتفاقيات جديدة لتسريع البحث والاستكشاف في البحر الأحمر

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة المبادئ الأساسية لاتفاقية إسناد القطاع (6) بالبحر الأحمر، بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة "بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد".



جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، حيث وقع الاتفاقية المهندس أشرف بهاء، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وويليام لين، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغاز والطاقة منخفضة الكربون بشركة "بي بي".



وتهدف الاتفاقية إلى تسريع أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول، ودعم تنمية موارده في حوض البحر الأحمر.



كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم لإجراء مسح سيزمي حديث بتقنية (OBN) في البحر الأحمر، بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة "وسترن جيكو مصر (SLB)".



ووقع مذكرة التفاهم المهندس أشرف بهاء، رئيس شركة جنوب الوادي، وأوليفييه لو بوش، الرئيس التنفيذي لشركة SLB.



خطوات جديدة لدعم استكشاف البترول وتعزيز البيانات الجيولوجية بالبحر الأحمر

وتهدف المذكرة إلى تنفيذ مسح سيزمي باستخدام أحدث التقنيات، بما يسهم في توفير بيانات عالية الجودة، وتحسين فهم التراكيب الجيولوجية والخزانات تحت السطحية، فضلًا عن دعم جهود تسويق المناطق الواعدة في البحر الأحمر.