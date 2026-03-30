جامعة بنها و"القومي للبحوث" يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز البحث العلمي

كتب : أسامة علاء الدين

09:47 م 30/03/2026

وقع الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، بروتوكول تعاون يشمل المجالات العلمية والبحثية والتدريبية المختلفة.
جاء ذلك بحضور كل من: الدكتورة جيهان عبد الهادي، والدكتور طه عاشور، والدكتور أيمن الشهابي، إلى جانب عمداء كليات جامعة بنها وعدد من عمداء المركز القومي للبحوث.

أهداف البروتوكول

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص جامعة بنها على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير فرص تدريبية وعملية لطلاب وخريجي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، بما يخدم العملية التعليمية والمشاركة في الأبحاث والأنشطة العلمية والتطبيقية، خصوصًا في المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية للدولة.

مجالات التعاون المشتركة

أوضح "الجيزاوي" أن مجالات التعاون تشمل كافة المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك، وتشمل:
- تنفيذ أبحاث ومشروعات مشتركة للاستفادة من التمويل المحلي والدولي.
- أنشطة نقل التكنولوجيا بين الجامعة والمركز من جهة، والصناعة من جهة أخرى.
- تبادل الطلاب والعلماء والخبراء.
- الإشراف العلمي المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه.
- التعليم والتدريب في المراحل الدراسية المختلفة.
- تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات والحلقات الدراسية.

دعم الطلاب والتدريب العملي

من جانبه، أعرب الدكتور ممدوح معوض عن سعادته بالتعاون مع جامعة بنها، مشيرًا إلى أن البروتوكول يشمل إقامة دورات تدريبية لطلاب البكالوريوس في التخصصات النادرة، وإتاحة المكتبة العلمية بالمركز والكتب والدوريات والرسائل العلمية لجميع الطلاب، بما يعزز مهاراتهم العملية والعلمية.

