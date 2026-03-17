أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إرجاء زيارته المقررة إلى الصين منذ أشهر، في الوقت الذي يحث فيه بكين والقوى الكبرى الأخرى في العالم لاستخدام القوة العسكرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

وقال ترامب اليوم الثلاثاء خلال لقاء مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في المكتب البيضاوي إنه سوف يتوجه إلى الصين خلال خمسة إلى ستة أسابيع بدلا من الموعد المقرر نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أنه سوف "يعيد ضبط" الزيارة مع الرئيس الصيني شي جين بينج، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.