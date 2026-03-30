شدد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على قوة منافسه في المواجهة الودية المرتقبة غدًا الثلاثاء، عندما يلتقي الفراعنة مع إسبانيا، استعدادا لبطولة كأس العالم.

تصريحات حسام حسن عن مواجهة إسبانيا

وجه حسام حسن عدة رسائل قوية عن خصم الغد منتخب إسبانيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة قائلًا: "منتخب مصر لديه لاعبين يعرفهم العالم كله مثل محمد صلاح وعمر مرموش، ومصطفي محمد ومحمد عبدالمنعم، وانضم إلينا لاعب يلعب في الدوري الإسباني".

وواصل: "قرار خوض مباراة إسبانيا مخاطرة كبيرة ولكنها إيجابية، وأنا سعيد بها، فمنتخب مصر لا يهاب أحد ولكننا نكن الاحترام للمنافس وللتجربة".

وأضاف حسام حسن: "مدرب منتخب إسبانيا لم يخسر منذ فترة طويلة، وعلينا الاستفادة من هذه التجربة مثل الفوز أو التعادل لأن هذا سيحسب لنا".

وتابع تصريحاته: " نعرف أن مواجهة إسبانيا ستكون قوية، خاصة أنها أمام الجماهير الإسبانية، وعلي المستوي الشخصي لست خائفًا، ونريد تقديم شيء يليق بالكرة المصرية".

واختتم حسام حسن :"قد يرجح البعض فوز منتخب إسبانيا عندما يشاهد المباراة، ولكن منتخب مصر ليس سهلًا، ومن الصعب خسارته، وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية".

مفاجأة.. عضو اتحاد الكرة يتحدث عن وجهة محمد صلاح الجديدة

الزمالك يهزم الشرقية للدخان بخماسية وديًا استعدادا للمصري