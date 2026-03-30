مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

المصري

2 2
17:00

الجونة

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

1 1
20:00

زد

مباريات ودية - منتخبات

ألمانيا

2 1
20:45

غانـــا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

72 76
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

80 85
19:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

"لست خائفًا".. 5 رسائل قوية من حسام حسن قبل مواجهة إسبانيا

كتب : محمد عبد الهادي

09:44 م 30/03/2026

حسام حسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شدد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على قوة منافسه في المواجهة الودية المرتقبة غدًا الثلاثاء، عندما يلتقي الفراعنة مع إسبانيا، استعدادا لبطولة كأس العالم.

تصريحات حسام حسن عن مواجهة إسبانيا

وجه حسام حسن عدة رسائل قوية عن خصم الغد منتخب إسبانيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة قائلًا: "منتخب مصر لديه لاعبين يعرفهم العالم كله مثل محمد صلاح وعمر مرموش، ومصطفي محمد ومحمد عبدالمنعم، وانضم إلينا لاعب يلعب في الدوري الإسباني".

وواصل: "قرار خوض مباراة إسبانيا مخاطرة كبيرة ولكنها إيجابية، وأنا سعيد بها، فمنتخب مصر لا يهاب أحد ولكننا نكن الاحترام للمنافس وللتجربة".

وأضاف حسام حسن: "مدرب منتخب إسبانيا لم يخسر منذ فترة طويلة، وعلينا الاستفادة من هذه التجربة مثل الفوز أو التعادل لأن هذا سيحسب لنا".

وتابع تصريحاته: " نعرف أن مواجهة إسبانيا ستكون قوية، خاصة أنها أمام الجماهير الإسبانية، وعلي المستوي الشخصي لست خائفًا، ونريد تقديم شيء يليق بالكرة المصرية".

واختتم حسام حسن :"قد يرجح البعض فوز منتخب إسبانيا عندما يشاهد المباراة، ولكن منتخب مصر ليس سهلًا، ومن الصعب خسارته، وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية".

إقرأ أيضًا:
حسام حسن منتخب مصر منتخب إسبانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وإسبانيا الودية
من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
منها ناصف ونجيب وسميح ساويرس.. قائمة فوربس لمليارديرات العرب 2026
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

