إعلان

العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟

كتب : منال المصري

06:55 م 30/03/2026

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد 4 رؤساء بنوك، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن قرار البنك المركزي المصري بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، لا يشمل فروع البنوك التي تتعامل مباشرة مع العملاء.
وأوضح نائب رئيس أحد البنوك الحكومية الكبرى أن جميع فروع البنوك ستواصل العمل يوم الأحد وفق المواعيد الرسمية المعتادة لاستقبال الجمهور، دون أي تغيير، لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية للجمهور.

المخاطبين بقرار العمل عن بعد بالبنوك

وأشار رئيس آخر لأحد البنوك الخاصة إلى أن تطبيق العمل عن بعد سيقتصر على الإدارات والفروع التي لا تقدم خدمات مباشرة للعملاء، على أن يتم ذلك بنظام التناوب بين الموظفين، بما يضمن استمرارية العمل بكفاءة.
وكان البنك المركزي قد قرر تفعيل آلية العمل عن بعد يوم الأحد طوال شهر أبريل، مع منح البنوك مرونة في التطبيق، بشرط عدم التأثير على جودة الخدمات المقدمة للعملاء داخل الفروع.

كما ألزم البنك المركزي البنوك بعدد من الإجراءات، من بينها:

- استمرار عمل مراكز الاتصال للرد على استفسارات العملاء.
- المتابعة المستمرة لتغذية ماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها، بالتنسيق مع شركات نقل الأموال.
- ضمان كفاءة تشغيل القنوات الإلكترونية المختلفة، مع تعزيز إجراءات الأمن السيبراني بشكل مستمر.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري العمل عن بعد إدارات البنوك ترشيد الكهرباء مواعيد عمل البنوك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها