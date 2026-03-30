العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟

أكد 4 رؤساء بنوك، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن قرار البنك المركزي المصري بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، لا يشمل فروع البنوك التي تتعامل مباشرة مع العملاء.

وأوضح نائب رئيس أحد البنوك الحكومية الكبرى أن جميع فروع البنوك ستواصل العمل يوم الأحد وفق المواعيد الرسمية المعتادة لاستقبال الجمهور، دون أي تغيير، لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية للجمهور.

المخاطبين بقرار العمل عن بعد بالبنوك

وأشار رئيس آخر لأحد البنوك الخاصة إلى أن تطبيق العمل عن بعد سيقتصر على الإدارات والفروع التي لا تقدم خدمات مباشرة للعملاء، على أن يتم ذلك بنظام التناوب بين الموظفين، بما يضمن استمرارية العمل بكفاءة.

وكان البنك المركزي قد قرر تفعيل آلية العمل عن بعد يوم الأحد طوال شهر أبريل، مع منح البنوك مرونة في التطبيق، بشرط عدم التأثير على جودة الخدمات المقدمة للعملاء داخل الفروع.

كما ألزم البنك المركزي البنوك بعدد من الإجراءات، من بينها:

- استمرار عمل مراكز الاتصال للرد على استفسارات العملاء.

- المتابعة المستمرة لتغذية ماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها، بالتنسيق مع شركات نقل الأموال.

- ضمان كفاءة تشغيل القنوات الإلكترونية المختلفة، مع تعزيز إجراءات الأمن السيبراني بشكل مستمر.