أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان توضيحي عاجل مساء اليوم الإثنين، أن جميع المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات تتعلق بطبيعة الدراسة يومي الأربعاء والخميس المقبلين غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، مشددة على أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية في هذا الشأن حتى الآن.

حقيقة تأجيل المدارس يومي الأربعاء والخميس

وأوضحت "الوزارة" أنها تتابع بشكل مستمر تطورات الأحوال الجوية، حيث يتم التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للاطلاع على آخر التحديثات الخاصة بطبيعة الطقس خلال اليومين المقبلين، وذلك تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بما يضمن سلامة الطلاب وانتظام العملية التعليمية.



