إعلان

ندوات توعية في مساجد جنوب سيناء حول مخاطر الألعاب الإلكترونية (صور)

كتب : رضا السيد

09:51 م 30/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ندوات التوعية
  • عرض 4 صورة
    مساجد جنوب سيناء
  • عرض 4 صورة
    مساجد جنوب سيناء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، ندوات علمية موسعة بالمساجد ضمن فعاليات مبادرة "صحّح مفاهيمك"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
وتهدف الندوات إلى توعية النشء والشباب بمخاطر الإفراط في استخدام الألعاب الإلكترونية وآثارها السلبية على السلوك والقيم، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ السيد يوسف، وكيل وزارة الأوقاف.

خطورة الإدمان الإلكتروني

تناولت الندوات عددًا من المحاور، أبرزها خطورة الإدمان الإلكتروني وما يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية وسلوكية.
كما أكدت الندوات على أهمية تحقيق التوازن بين الترفيه والواجبات الدراسية والأسرية، وترسيخ القيم الأخلاقية والانضباط الذاتي لدى الشباب.

الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا

أكدت الندوات على دور الأسرة في المتابعة والتوجيه، واستثمار أوقات الفراغ فيما ينفع من العلم والأنشطة المفيدة.
وأوضحت الندوات أن الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا وسيلة إيجابية إذا وُجّه التوجيه الصحيح، بينما يتحول إلى خطر حقيقي حال غياب الرقابة والإفراط، ما يستوجب تكاتف الجهود الدعوية والتربوية لحماية النشء وبناء شخصية متوازنة قادرة على مواجهة تحديات العصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

