أعلنت القوات المسلحة في الفلبين أن إحدى سفنها البحرية نجحت في تفادي اصطدام خطير مع فرقاطة صواريخ تابعة لـالصين، أثناء تنفيذ دورية بالقرب من جزيرة باجاسا في بحر الفلبين الغربي.

وأوضحت القيادة الغربية للقوات المسلحة الفلبينية أن السفينة “بي.آر.بي بينجويت” واجهت الفرقاطة الصينية خلال مهمة روتينية، مشيرة إلى أن السفينة الصينية نفذت مناورة وُصفت بأنها غير آمنة، حيث اقتربت بشكل خطير من مسار السفينة الفلبينية.

واعتبرت مانيلا أن هذه التحركات تمثل سلوكًا استفزازيًا وانتهاكًا للقواعد الدولية المنظمة لمنع التصادم في البحار، مؤكدة أن الطاقم الفلبيني تعامل مع الموقف بشكل مهني حال دون وقوع حادث أو تصعيد.

وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السفينة الفلبينية أسهمت في ضمان سلامة الطاقم ومنع تفاقم التوتر في المنطقة.

وتأتي هذه الحادثة في سياق احتكاكات متكررة بين الجانبين في بحر الصين الجنوبي، حيث تواصل بكين تعزيز وجودها البحري لدعم مطالبها بالسيادة على معظم مناطق البحر، في وقت تعترض فيه عدة دول، بينها الفلبين، على هذه المطالب.