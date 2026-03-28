إعلان

سفينة فلبينية تتفادى الاصطدام بفرقاطة صينية في بحر الفلبين الغربي

كتب : وكالات

02:59 م 28/03/2026

فرقاطة صينية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت القوات المسلحة في الفلبين أن إحدى سفنها البحرية نجحت في تفادي اصطدام خطير مع فرقاطة صواريخ تابعة لـالصين، أثناء تنفيذ دورية بالقرب من جزيرة باجاسا في بحر الفلبين الغربي.

وأوضحت القيادة الغربية للقوات المسلحة الفلبينية أن السفينة “بي.آر.بي بينجويت” واجهت الفرقاطة الصينية خلال مهمة روتينية، مشيرة إلى أن السفينة الصينية نفذت مناورة وُصفت بأنها غير آمنة، حيث اقتربت بشكل خطير من مسار السفينة الفلبينية.

واعتبرت مانيلا أن هذه التحركات تمثل سلوكًا استفزازيًا وانتهاكًا للقواعد الدولية المنظمة لمنع التصادم في البحار، مؤكدة أن الطاقم الفلبيني تعامل مع الموقف بشكل مهني حال دون وقوع حادث أو تصعيد.

وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السفينة الفلبينية أسهمت في ضمان سلامة الطاقم ومنع تفاقم التوتر في المنطقة.

وتأتي هذه الحادثة في سياق احتكاكات متكررة بين الجانبين في بحر الصين الجنوبي، حيث تواصل بكين تعزيز وجودها البحري لدعم مطالبها بالسيادة على معظم مناطق البحر، في وقت تعترض فيه عدة دول، بينها الفلبين، على هذه المطالب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عبدالرحيم كمال يعلق على أداء زيزو وإمام عاشور مع المنتخب الوطني
زووم

عبدالرحيم كمال يعلق على أداء زيزو وإمام عاشور مع المنتخب الوطني
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
أخبار مصر

يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
شئون عربية و دولية

إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
المهن التمثيلية تكشف تطورات حالة الفنان طارق النهري الصحية - خاص
زووم

المهن التمثيلية تكشف تطورات حالة الفنان طارق النهري الصحية - خاص

فصيل عراقي يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن وتصعيد عملياته
شئون عربية و دولية

فصيل عراقي يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن وتصعيد عملياته

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب