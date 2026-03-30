وسط انفجارات واسعة.. موجات القصف الإيراني تتوالى على إسرائيل

كتب : مصطفى الشاعر

08:58 م 30/03/2026 تعديل في 09:40 م

صواريخ إيران تضرب إسرائيل

أعلنت الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، تفعيل صافرات الإنذار في "تل أبيب الكبرى" ومنطقة الأغوار ومستوطنات الضفة الغربية، إثر رصد هجوم صاروخي إيراني واسع النطاق، في تطور ميداني متسارع.

جحيم في سماء تل أبيب

أكدت القناة "12" العبرية، اليوم الإثنين، وقوع هجومين صاروخيين متتاليين من إيران استهدفا منطقة المركز خلال 10 دقائق فقط.

موجات انتحارية

من جانبه، أعلن التلفزيون الإيراني عن إطلاق "موجة ثانية" من الصواريخ الباليستية باتجاه قلب الأراضي المحتلة، فيما هزّت انفجارات عنيفة سماء مستوطنات الضفة الغربية والوسط، ناتجة عن محاولات منظومات الدفاع الجوي اعتراض "وابل الصواريخ" المنطلقة من الشرق.

ذخائر عنقودية

وفي تفاصيل ميدانية خطيرة، كشفت القناة "11" العبرية، عن سقوط شظايا وذخائر ناتجة عن "صواريخ عنقودية" إيرانية في مناطق مفتوحة، وسط حالة من الذعر والهلع في صفوف المستوطنين الذين هرعوا إلى الملاجئ، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات بشرية حتى اللحظة.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

فيديو قد يعجبك



نقيب الفلاحين: سعر كيلو الطماطم سيعود إلى 10 جنيهات في هذا الموعد
أخبار مصر

نقيب الفلاحين: سعر كيلو الطماطم سيعود إلى 10 جنيهات في هذا الموعد
قفز 247% ليلامس 55 جنيها.. رحلة الدولار خلال 5 سنوات (رسم تفاعلي)
أخبار البنوك

قفز 247% ليلامس 55 جنيها.. رحلة الدولار خلال 5 سنوات (رسم تفاعلي)
"ملابس وقناع ساحرة" .. الداخلية تكشف ملابسات الفتاة التي أثارت الجدل بالفيوم
حوادث وقضايا

"ملابس وقناع ساحرة" .. الداخلية تكشف ملابسات الفتاة التي أثارت الجدل بالفيوم
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
أخبار البنوك

البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
بعد إقراره رسميًا.. ماذا نعرف عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
شئون عربية و دولية

بعد إقراره رسميًا.. ماذا نعرف عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها