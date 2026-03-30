وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، رسالة عاجلة إلى المواطنين، ردًا على الاستفسارات الواردة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال يومي الأربعاء والخميس.

حالة طقس الأربعاء والخميس.. الأرصاد تكشف التفاصيل

وأوضحت "الهيئة" وفقًا لأحدث خرائط الطقس، أن البلاد ستتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه ارتفاع في نسب الرطوبة، ما يزيد من فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة، تختلف شدتها من مكان لآخر بحسب نسبة الرطوبة السطحية.

وأضافت "الأرصاد" أن هذه الحالة الجوية ستتزامن مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، إلى جانب نشاط للرياح على بعض المناطق، قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، خاصة في الأماكن المكشوفة.

الأرصاد: تقلبات الربيع مستمرة

وأكدت "الهيئة" أن هذه التغيرات تأتي في إطار الطبيعة المتقلبة لفصل الربيع، الذي يشهد تغيرات سريعة ومفاجئة في الأحوال الجوية.

وأشارت إلى أنه سيتم إصدار بيان رسمي تفصيلي بالحالة الجوية غدًا الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، لعرض المزيد من التفاصيل والتحديثات.

وشددت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة بشأن تعرض البلاد لحالة جوية غير مسبوقة، مؤكدة أن المتابعة مستمرة وإصدار البيانات الرسمية أولًا بأول.

