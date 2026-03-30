"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس

كتب : أحمد العش

07:10 م 30/03/2026
    أزمة الطقس السيء.. مصراوي يرصد تحسن الأجواء بالمهندسين
    أزمة الطقس السيء.. مصراوي يرصد تحسن الأجواء بالمهندسين
    أزمة الطقس السيء.. مصراوي يرصد تحسن الأجواء بالمهندسين
    أزمة الطقس السيء.. مصراوي يرصد تحسن الأجواء بالمهندسين
    حالة الطقس بسانت كاترين _10
    تصاعد حالة الطقس السيء في القاهرة الكبرى (3)
    تصاعد حالة الطقس السيء في القاهرة الكبرى (1)
    تصاعد حالة الطقس السيء في القاهرة الكبرى (10)
    تصاعد حالة الطقس السيء في القاهرة الكبرى (1)

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، رسالة عاجلة إلى المواطنين، ردًا على الاستفسارات الواردة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال يومي الأربعاء والخميس.

حالة طقس الأربعاء والخميس.. الأرصاد تكشف التفاصيل

وأوضحت "الهيئة" وفقًا لأحدث خرائط الطقس، أن البلاد ستتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه ارتفاع في نسب الرطوبة، ما يزيد من فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة، تختلف شدتها من مكان لآخر بحسب نسبة الرطوبة السطحية.
وأضافت "الأرصاد" أن هذه الحالة الجوية ستتزامن مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، إلى جانب نشاط للرياح على بعض المناطق، قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، خاصة في الأماكن المكشوفة.

الأرصاد: تقلبات الربيع مستمرة

وأكدت "الهيئة" أن هذه التغيرات تأتي في إطار الطبيعة المتقلبة لفصل الربيع، الذي يشهد تغيرات سريعة ومفاجئة في الأحوال الجوية.
وأشارت إلى أنه سيتم إصدار بيان رسمي تفصيلي بالحالة الجوية غدًا الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، لعرض المزيد من التفاصيل والتحديثات.

وشددت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة بشأن تعرض البلاد لحالة جوية غير مسبوقة، مؤكدة أن المتابعة مستمرة وإصدار البيانات الرسمية أولًا بأول.

اقرأ أيضًا:

تصل القاهرة.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد مع نشاط للرياح

محافظ الدقهلية يقود غرفة عمليات "الطوارئ" لمواجهة الأمطار

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
المتهمة بقتل عروس بورسعيد تتراجع عن اعترافاتها: "لا مقتلتهاش" (صور)
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
في آخر 24 ساعة.. ارتفاع أسعار 19 سيارة جديدة بمصر حتى 240 ألف جنيه
رحلة البحث عن العقل خلف أسوار العباسية.. 3 سيناريوهات قانونية تنتظر متهم
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها