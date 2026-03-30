أكد الدكتور منذر الحايك، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إدانة الحركة لتصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذا القانون يتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وينتهك القوانين التي تتيح للشعوب النضال ضد الاحتلال.

وقال الحايك، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الاحتلال الإسرائيلي احتلال إحلالي استيطاني جاء من أصقاع الأرض واحتل فلسطين، مشيرًا إلى أن المقاتلين الفلسطينيين الذين واجهوا هذا الاحتلال إنما قاتلوا باعتبارهم أصحاب حق، بالإضافة إلى وجود قوانين تتيح للشعوب الواقعة تحت الاحتلال مقاومته والعمل على طرده من أراضيها.

وأضاف المتحدث الفلسطيني، أن المواجهة ستكون من خلال التوجه إلى المجتمع الدولي وكافة دول العالم من أجل إلغاء هذا القانون، مؤكدًا أنه "لا يمكن أن نقبل نحن كفلسطينيين أن نرى إعدام أسرانا، هؤلاء الذين قاتلوا من أجل الحرية والاستقلال".

وأوضح منذر "أن كل من قاتل الاحتلال الإسرائيلي قاتل من أجل تقليص وجود هذا الاحتلال"، لافتًا إلى أن الاحتلال تسبب في مقتل أعداد كبيرة من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الأخيرة.

ووصف الحايك الوضع بأنه "خطير"، مشددًا على أن التحرك سيبدأ برفع مذكرة إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن والدول العربية والدول الصديقة للضغط على إسرائيل لوقف قانون الإعدام.

وأكد أن الفلسطينيين سيبقون متمسكين بأرضهم، مشيرًا إلى أن وجودهم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس دليل واضح على أننا سنبقى فيها حتى إقامة دولتنا الفلسطينية مهما كانت الظروف.

وأشار إلى أن الفلسطينيين سيواجهون تبعات سياسات التهجير التي استخدمتها إسرائيل، موضحًا أنها "استخدمت كل أدوات القتل من أجل تهجيرنا، والآن تستخدم سياسة القتل بكل سادية مطلقة بحق أسرانا البواسل، وهم مقاتلون من أجل الحرية".