شهدت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الإثنين، الظهور الأول للمتهمة بقتل الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ "عروس بورسعيد"، خلال أولى جلسات محاكمتها.

ملابس سوداء ونظرات خوف

ارتدت المتهمة عباية سوداء وطرحة بنفس اللون الداكن، فيما بدا الخوف واضحًا في نظراتها، وظهر عليها علامات الرعب والقلق الشديد أثناء حضور الجلسة.

قرار المحكمة وتأجيل الجلسة

قررت محكمة جنايات بورسعيد تأجيل محاكمة المتهمة إلى اليوم الثاني من دور شهر أبريل لاستكمال نظر القضية، مع استدعاء شهود الإثبات والطبيب الشرعي لمناقشة الملابسات الفنية للواقعة.

استدعاء خطيب المجني عليها

تضمن قرار المحكمة استدعاء خطيب المجني عليها «محمود»، وكذلك «ليلى» الشهيرة بـ «شهد»، وذلك ضمن طلبات محاميي الطرفين للوصول إلى الحقيقة الكاملة.

توافق دفاع الطرفين

اتفق محامو المتهمة وأسرة المجني عليها على تقديم طلباتهم، أبرزها مناقشة الطبيب الشرعي واستدعاء الشهود، لضمان تحقيق العدالة واستجلاء ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة

ترجع أحداث القضية إلى فبراير 2025، عندما عُثر على المجني عليها، البالغة 16 عامًا، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها أثناء تواجدها معهم لتناول الإفطار.

اعترافات المتهمة

أقرت المتهمة، وهي زوجة شقيق خطيب المجني عليها، بارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أن السبب كان خلافًا حول شقة تطور إلى مشادة حادة يوم الحادث.

تفاصيل الجريمة

كشفت أوراق القضية أن المتهمة دفعت المجني عليها بعنف، ما أدى إلى سقوطها أرضًا، ثم اعتدت عليها بالضغط على جسدها، قبل أن تستخدم «شال» المجني عليها لخنقها حتى فارقت الحياة.