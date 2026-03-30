كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشورات تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تواجد إحدى الفتيات ترتدي ملابس وقناع وجه على شكل ساحرة بشوارع محافظة الفيوم بصورة أثارت الجدل بأوساط الأهالي.

بالفحص أمكن تحديد الفتاة المشار إليها (مقيمة بدائرة مركز شرطة إطسا) وبسؤالها قررت أنها تهوى فني (النحت وتزيين الوجوه "المكياج") وتقوم بتصنيع قناعات الوجه "مسكات" بمحل سكنها وارتدائها، وقيامها بتصوير ذلك أثناء تجولها بأحد الميادين بدائرة قسم شرطة أول الفيوم لجذب انتباه المواطنين ونشر ذلك بصفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.