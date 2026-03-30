إيران: أي قرار لإنهاء الحرب سيكون وفقا لشروطنا

كتب : وكالات

09:44 م 30/03/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان، إن أي قرار بشأن إنهاء الحرب سيتم اتخاذه فقط مع مراعاة جميع شروط إيران وفي إطار ضمان عزة ومصالح شعبها.
وفي سياق منفصل، أعلن الجيش الإيراني، عن قائمة أهداف جديدة في إسرائيل، تم استهدافها بالمسيّرات منذ صباح اليوم الإثنين.
وأكد الجيش الإيراني في بيان له اليوم الإثنين، أن الموجة الجديد استهدفت مراكز البنية التحتية لشركتي إلبيت وكانفيت في الأراضي المحتلة.
وأشار جيش الإيراني، إلى أن القوات الإيرانية قصفت مسيّرات مركز تصنيع وتطوير أنظمة دفاعية وهجومية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في نوف هاغليل وتل أبيب.

مسعود بزشكيان إيران انهاء حرب إيران إيران وأمريكا الجيش الإيراني

