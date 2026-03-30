تجدد الجدل حول العلاقة التي جمعت بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني دائمًا طوال السنوات الماضية، خاصة بالتزامن مع الذكرى الـ49 لرحيل عبد الحليم حافظ، أحد أبرز أعمدة الغناء العربي.

ورغم مرور عقود على رحيله، لا تزال حيا ة العندليب الشخصية، خاصة علاقته بسعاد حسني، تثير اهتمام الجمهور وتفتح باب التساؤلات من جديد، لتبقى واحدة من أكثر الحكايات غموضًا وإثارة في تاريخ الفن العربي.

بعد تصريحات أدلت بها جيهان عبد المنعم، شقيقة “السندريلا”، أكدت خلالها أن العلاقة لم تكن مجرد قصة حب كما يُشاع، بل زواج استمر لنحو ست سنوات ونصف، مشيرة إلى وجود زيارات متبادلة وعلاقة قوية جمعت العندليب بأسرة سعاد.

أعلنت أسرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أن الفنان الراحل لم يتزوج الفنانة الراحلة سعاد حسني، كما أشيع من قبل، ونُشر على صفحة أسرة عبدالحليم حافظ على الفيسبوك دليلا بخط يد سعاد حسني تؤكد فيه عدم زواجها من العندليب.

حقيقة خطاب السندريلا للعندليب

أعلنت أسرة عبد الحليم حافظ نفيها القاطع لما تردد بشأن زواجه من سعاد حسني، مؤكدة أن ما أُثير في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة.

ونشرت الأسرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أنها مستندًا بخط يد سعاد حسني، يتضمن رسالة موجهة إلى العندليب، تؤكد فيها عدم وجود زواج بينهما، وتعلن انسحابها من حياته.

وأضافت الأسرة أن الخطاب كُتب في مرحلة مبكرة من العلاقة، بعد قرار عبد الحليم إنهاء تلك القصة، مشيرة إلى أنها لم تُنكر يومًا وجود مشاعر متبادلة في بدايتها، ووصفتها بأنها كانت علاقة حب “بريئة ومحترمة” لم تكتمل.

نص خطاب السندريلا سعاد حسني لـ العندليب:

حبيبي حليم، حاولت أن أنام حاولت أن أنام وأنا أقنع نفسي- أنك لابد أنك ستتصل بي خصوصا بعد أرجو أنك تخليني أكلمك كده زي ما بتكلم - وصلتني للعربية بتاعتي نص توصيله كنت فاكره - إنك ضروري حتكلمني في التلفون أول ما توصل - بعد ما تكون وصلت مفيد ولكنك لم تتصل بي ولم تفكر في حليم أنا لا أدري ماذا أفعل إنني في قمة العذاب - إنني أبكي وأنا نائمة أبكي ليلا نهارا ولا أحب أن ترى دموعي لأنني أحبك ولا أريدك تكرهني - ولماذا تكرهني بعد أن كنت تحبني الآن.

تقول لكل الناس أنا لا أحبها ولكني - أحبك يا حليم. ماذا أفعل قل لي يا حليم، إنني أصبحت حقيقة يا حليم أتعس مخلوقة على وجه الأرض".

