قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سوف يقوم بزيارة مقررة للصين يومي 14 و15 مايو المقبل، بعد تأجيلها بسبب حرب إيران.

وكان من المقرر أن يتوجه ترامب إلى الصين في وقت لاحق من شهر مارس الجاري، بيد أنه أعلن مسبقا عن تأجيل الرحلة ليتسنى له البقاء في واشنطن للمساعدة في إدارة الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي عن إعادة جدولة الرحلة، على الرغم من استمرار الحرب في إيران، وفي وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الضغط على طهران لقبول مقترح بوقف إطلاق النار.