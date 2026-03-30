شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم الإثنين، فعاليات تكريم المعلمين الفائزين في مسابقة "محاكاة دولة التلاوة"، والتي أُقيمت تحت رعاية السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمسرح ديوان عام المحافظة، تقديرًا لجهود المعلمين المتميزين ودعم حفظة القرآن الكريم.

رسالة تربوية ودينية

في كلمته، أعرب المحافظ عن فخره بتنظيم هذه الفعاليات التي تجمع بين القيم الدينية الرفيعة ورسالة التعليم، مؤكدًا أن المسابقة تمثل نموذجًا راقيًا لترسيخ الهوية وبناء الوعي داخل المؤسسات التعليمية، وليست مجرد منافسة تقليدية.

وأشار كدواني إلى أن تكريم المعلمين من حفظة كتاب الله يعكس تقدير الدولة لدورهم التربوي والدعوي في نشر قيم الاعتدال والوسطية، وتعزيز السلوك الإيجابي داخل المجتمع، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تسهم في بناء الإنسان وتنمية قدراته، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.

مشاركة واسعة وتنظيم متميز

من جانبه، أوضح صابر عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المسابقة شهدت مشاركة واسعة من المعلمين، حيث تقدم لها 1200 معلم من مختلف الإدارات التعليمية التسع، وأسفرت التصفيات عن تأهل 79 متسابقًا اجتازوا المعايير المحددة، وصولًا إلى المرحلة النهائية التي شهدت تحكيم أفضل عشرة متسابقين.

وفي ختام الفعاليات، قام المحافظ بتكريم العشرة الأوائل ومنحهم جوائز تقديرية، كما تم تكريم باقي الفائزين، وسط أجواء عكست مكانة المعلم ودوره المحوري في بناء الأجيال.

حضور رسمي ولجنة تحكيم متخصصة

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، واللواء دكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح محمد توفيق، المستشار العسكري للمحافظة، وصابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.

كما حضر الفعاليات لجنة تحكيم متخصصة من الأزهر الشريف ضمت: الشيخ شعبان نجات حسن، موجه عام القرآن الكريم والقراءات بمنطقة المنيا الأزهرية، والشيخ محمود عبد الرؤوف، مدير عام مشروع الرواق بالمنطقة، والشيخ محمود مصطفى عبد العليم، المنسق العلمي لرواق الأزهر الشريف بالمنيا.