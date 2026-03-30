قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة تنسق مع إسرائيل وتعمل على تجنب التعارض في العمليات والتحركات العسكرية في إيران.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الإثنين، أن تركيز إسرائيل يختلف عما تركز عليه الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن تل أبيب لديهم أهدافهم الخاصة.

وأضاف روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدد مهمة واضحة، وستحقق الولايات المتحدة أهدافها في إيران خلال أسابيع.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن تعامل الناتو مع حرب إيران كان مخيبا للآمال بالنسبة لواشنطن، مؤكدًا أنه سيتعين على ترامب إعادة النظر في ذلك بمجرد انتهاء العملية العسكرية في إيران.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي،" سلوك الناتو يدعو إلى التساؤل عن الفائدة التي تحصل عليها الولايات المتحدة من الحلف".

وعلق وزير الخارجية الأمريكي على قرار إسبانيا بمنع استخدام مجالها الدولي في الحرب على إيران، قائلا:"إلى أنه من المؤسف أن تمنعنا إسبانيا أمريكا من استخدام مجالها الجوي وترفض السماح لنا باستخدام قواعدها العسكرية".