وزير الخارجية الأمريكي: إسرائيل لديها أهدافها الخاصة في حرب إيران

كتب : وكالات

08:44 م 30/03/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة تنسق مع إسرائيل وتعمل على تجنب التعارض في العمليات والتحركات العسكرية في إيران.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الإثنين، أن تركيز إسرائيل يختلف عما تركز عليه الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن تل أبيب لديهم أهدافهم الخاصة.
وأضاف روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدد مهمة واضحة، وستحقق الولايات المتحدة أهدافها في إيران خلال أسابيع.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن تعامل الناتو مع حرب إيران كان مخيبا للآمال بالنسبة لواشنطن، مؤكدًا أنه سيتعين على ترامب إعادة النظر في ذلك بمجرد انتهاء العملية العسكرية في إيران.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي،" سلوك الناتو يدعو إلى التساؤل عن الفائدة التي تحصل عليها الولايات المتحدة من الحلف".
وعلق وزير الخارجية الأمريكي على قرار إسبانيا بمنع استخدام مجالها الدولي في الحرب على إيران، قائلا:"إلى أنه من المؤسف أن تمنعنا إسبانيا أمريكا من استخدام مجالها الجوي وترفض السماح لنا باستخدام قواعدها العسكرية".

حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
علاقات

حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
خطاب بخط يد سعاد حسني يحسم الجدل.. هل تزوجت من عبد الحليم حافظ؟
زووم

خطاب بخط يد سعاد حسني يحسم الجدل.. هل تزوجت من عبد الحليم حافظ؟
وسط انفجارات واسعة.. موجات القصف الإيراني تتوالى على إسرائيل
شئون عربية و دولية

وسط انفجارات واسعة.. موجات القصف الإيراني تتوالى على إسرائيل
بعد إقراره رسميًا.. ماذا نعرف عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
شئون عربية و دولية

بعد إقراره رسميًا.. ماذا نعرف عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
مدارس

بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس

بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها