البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل

كتب : منال المصري

05:38 م 30/03/2026 تعديل في 06:00 م

البنك المركزي المصري

قرر البنك المركزي المصري تفعيل آلية العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026 وفقاً لما ترى البنوك، وذلك بما لا يؤثر على خدمة العملاء وتقديم الخدمات المصرفية بالفروع.

ويأتي ذلك القرار وسط التطورات الجيوسياسية الحالية وما تشهده المنطقة من أحداث جارية، وتماشياً مع توجهات الدولة نحو مواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية والتوترات الإقليمية.

استمرار خدمة العملاء وتغذية الـ ATM

وبحسب كتاب دوري صادر اليوم، فإن ذلك القرار يجب أن تراعي البنوك ضمان استمرارية حركة العمل في الإدارات المرتبطة في المركز الرئيسي مع الالتزام بما يلي:

- استمرار مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء.

- الالتزام بمتابعة التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال.

- التأكد من الكفاءة التشغيلية للقنوات الإلكترونية المختلفة بشكل مستمر ورفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني للأنظمة.

وأشار المركزي إلى أنه سيتم إعادة النظر بعد انتهاء شهر.

