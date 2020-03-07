إصابة عنصر من القوات البحرية الأمريكية في إيطاليا بكورونا

وكالات:

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، إصابة عنصر من قواتها البحرية يعمل في إيطاليا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد".

وجاء في بيان للقيادة العسكرية الأميركية في أوروبا أن "مسؤولي الصحة العسكريين يجرون تحقيقاً معمقا لمعرفة إن كان قد أصيب أفراد آخرون".

وأضاف البيان "قد تتخذ إجراءات وقائية اعتمادا على نتائج التحقيق". وأوضح البيان أن العنصر كان يعمل في نابولي وهو "ملزم البقاء في منزله".

وتضم القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا 70 ألف عنصر عسكري ومدني وتربطها علاقات بحلف شمال الأطلسي و51 دولة. وفي 26 فبراير، أعلنت القوات الأميركية في كوريا إصابة جندي (23 عاماً) بفيروس كورونا.

وإيطاليا وكوريا الجنوبية من بين أكثر البلدان تضرراً بفيروس كوفيد-19.