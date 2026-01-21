سيارتان جديدتان من شانجان تنضمان للسوق المصري قريبًا

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر

تستعد مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شانجان الصينية في مصر، للكشف عن طرازين جديدين بالسوق المصري.

ومن المقرر أن يكشف الوكيل المحلي للعلامة بالسوق المصري، عن السيارتين الجديدتين يوم 3 فبراير 2026 الجاري.

وقبل طرح السيارتين الجديدتين للعلامة الصينية بالسوق المصري، يبحث العديد من المواطنين عن أسعار سيارات شانجان المتوفرة بالسوق المصري خلال يناير الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي سيارات شانجان في مصر:

شانجان CS35 plus

تبدأ أسعار شانجان CS35-Plus موديل 2026 في السوق المصري من 950 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 50 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون 150 ألف جنيه للفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا.

شانجان CS35 plus ، مزودة بمحرك تربو 4 سلندر 1400 سي سي، يمنحها قوة 160 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، و260 نيوتن متر للعزم الأقصى، تقدم السيارة مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات.

شانجان UNI-V

تقدم شانجان UNI-V والتي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات 1.250.000 جنيه.

تعتمد النسخة المقدمة محليًا من UNI-V على محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 185 حصان وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن·متر، ويرتبط بناقل حركة DCT أوتوماتيك من 7 سرعات، وتستطيع سيارة شانجان استنادًا إلى قوة محركها أن تنطلق من الثبات إلى 100 كم/س في 7.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 205 كم في الساعة.

شانجان EADO Plus

تقدم شانجان إيدو بلس بسعر رسمي يبدأ من 999.900 جنيه للفئة Elite، والفئة Premium بات سعرها الجديد1.050.000 جنيه، والفئة Flagship الأعلى تجهيزًا بسعر مليون و150 ألف جنيه.

تعتمد شانجان Eado Plus على محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 178 حصان، مع عزم دوران بالغ 300 نيوتن.متر، وناقل حركة DCT مزدوج القابض من 7 سرعات.

شانجان UNI-T

تتوفر شانجان UNI-T لجديدة في مصر بفئتين مختلفتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون 400 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون و500 ألف جنيه.

تعمل سيارة UNI-T بمحرك 1.5 لتر توربو بقوة 177 حصانًا يوفر أداءً ديناميكيًا استثنائيًا، مع ناقل حركة Speed WET DCT-7، ونظام توجيه EPS (Speed Sensing).

