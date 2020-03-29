جونسون يحث البريطانيين على البقاء بمنازلهم ويحذر "الأمور سوف تسوء"

لندن - (د ب أ)

حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، البريطانيين، في رسالة إلى الأمة، على البقاء في المنزل، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات أكثر صرامة سوف يتم اتخاذها، حيث سجلت البلاد 209 حالات وفاة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، اليوم الأحد، إن أحدث الأرقام سجلت 209 حالات وفاة إضافية، ما يرفع الإجمالي ببريطانيا إلى 1228 حالة وفاة.

وتأتي الأرقام بعد ساعات من نشر مسودة لرسالة جونسون، من المقرر أن يتم توجيهها إلى 30 مليون أسرة بريطانية هذا الأسبوع.

وكتب جونسون في رسالة أصدرها داونينج ستريت، مقر رئيس الوزراء، أنه "من المهم بالنسبة لي أن أكون صريحا معكم - نحن نعلم أن الأمور سوف تزداد سوءا قبل أن تتحسن".

وقال جونسون: "نحن نقوم بالاستعدادات الصحيحة، وكلما اتبعنا جميعا القواعد، قلت الخسائر في الأرواح وعادت الحياة إلى طبيعتها بشكل أسرع".

وأضاف: "في هذه الفترة من الطوارئ الوطنية، أحثكم، من فضلكم، على البقاء في المنزل، وحماية خدمة الصحة الوطنية وإنقاذ الأرواح".

ونبه جونسون، الذي أصيب هو نفسه بالفيروس، إلى ضرورة الالتزام بقواعد البقاء في المنزل وقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة.

وأضاف أنه "يجب احترام هذه القواعد. وإذا خالف الناس القواعد فسوف تفرض الشرطة غرامات وتفرق التجمعات".

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، اليوم الأحد إنه في المجمل، جاءت فحوصات 19 ألفًا و522 بريطانيًا إيجابية بفيروس كورونا، بزيادة بأكثر من 2400 حالة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأجلت بريطانيا فرض إجراءات تباعد أجتماعي على سكانها لوقف انتشار فيروس كورونا حتى الأسبوع الماضي.

وأعلن كل من جونسون ووزير الصحة مات هانكوك أمس الأول الجمعة أن الفحص أثبت إصابتهما بالفيروس. كما أصيب الأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني، بفيروس كورونا.

وقال جونسون، إنه يعاني من أعراض خفيفة تشمل ارتفاع درجة الحرارة وسعال مستمر. وأفاد بأنه يعزل نفسه ويعمل من المنزل.