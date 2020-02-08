نائب روسي: موسكو تدافع عن نفسها فقط ولا تشكل تهديدًا على "الناتو"

موسكو - أ ش أ

شدد نائب الدوما الروسي رسلان بالبيك، اليوم السبت، علي أن بلاده تدافع عن نفسها فقط من الأعمال التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدا أن روسيا لا تشكل تهديدًا على الحلف.

وقال بالبيك، في حديث خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، معلقًا على حديث جنرال حلف الناتو أندريه لاناتا، حول التهديد المزعوم للغرب بسبب مناورات أقمار صناعية تجريها روسيا والصين: "عندما نستمع إلى قادة حلف الناتو، وكأن حلف شمال الأطلسي بأسره هو قطيع من الحملان التي ترعى أراضيها بسلام، ولكن روسيا والصين تهاجمهم مثل الذئاب".

وأكد النائب الروسي أن موسكو ليست على الإطلاق الجانب الذي يهدد السلام وينشر قواعد الصواريخ الهجومية.. موضحًا: "لذلك لم يكن من المناسب أن يعلن الجنرال بحزن عن التهديد الروسي"، مؤكدا أن روسيا "تدافع عن نفسها فقط من سياسات واجراءات حلف الناتو".