إجلاء 8 روس من "السفينة الموبوءة" في اليابان

موسكو- (د ب أ):

قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا للصحفيين إنه تم إجلاء 8 روس من السفينة السياحية "دياموند برينسيس"، الراسية في ميناء يوكوهاما الياباني، التي شهدت تفشيا واسعا لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى مسقط رأسهم، وفقًا لما ذكرته وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، الأحد.

وأضافت جوليكوفا "أمس (السبت).. تم إخلاء المواطنين الروس إلى الاتحاد الروسي من اليابان.وكان الروس على متن السفينة السياحية (دياموند برينسيس)، حيث تم تسجيل تفش واسع لفيروس كوفيد-19 في وقت سابق".

وقالت "عاد الروس الثمانية، من بينهم 3 تم تشخيص حالاتهم على إنها إصابة بالفيروس إلى روسيا. ورفض مواطنون روس آخرون على متن السفينة أن يستقلوا الطائرة المريحة الخاصة، التي قدمتها وزارة الطوارئ".

وتابعت أن الحكومة الروسية تواصل تطبيق حزمة من الإجراءات الضرورية لمنع دخول حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا روسيا والانتشار فيها وحماية صحة الروس، من بينهم هؤلاء الذين يقيمون في دول أجنبية ويواجهون مخاطر عالية من الإصابة بكورونا.