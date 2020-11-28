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الاجتماع الليبي بالمغرب: إجراء انتخابات نيابية خلال عام من التئام المجلس

05:57 م السبت 28 نوفمبر 2020
الاجتماع الليبي بالمغرب: إجراء انتخابات نيابية خلال عام من التئام المجلس

مجلس النواب الليبي

وكالات:
أكد البيان الختامي للاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي في مدينة طنجة المغربية، على الالتزام بإجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز العام من تاريخ التئام المجلس.
وجاء في البيان الختامي، اليوم السبت "الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع مخرجات الحوار الليبي كافة.. والالتزام بإجراء الانتخابات النيابية على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب الليبي".
وتابع "الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعمل على عودة المهجرين".
وعقد مؤخرًا اجتماعات ليبية في عواصم دولية لبحث الخروج من الأزمة الحالية باتباع الطرق السياسية.
واتفقت الأطراف الليبية على إجراء انتخابات لاختيار المناصب القيادية في الدولة بحلول ديسمبر 2021.

مجلس النواب الليبي ليبيا المغرب

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