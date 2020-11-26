جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 60.4 مليون
نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 60.4 مليون حتى صباح اليوم الخميس.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 60 مليونا و392 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 38.7 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و421 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبيرو وبولندا وإيران.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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113742
عدد المصابين
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102103
عدد المتعافين
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6573
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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58928190
عدد المصابين
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40723134
عدد المتعافين
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1392567
عدد الوفيات
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