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الرئيس الصيني يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات ويتطلع للتعاون معه

07:06 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
الرئيس الصيني يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات ويتطلع للتعاون معه

الرئيس الصيني شي جين بينج

وكالات

بعث الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأربعاء، برسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بعد أكثر من أسبوعين من إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوزه في الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت "سي إن إن"

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا" عن شي قوله، إن تعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الصينية الأمريكية لا يخدم المصالح الأساسية للشعبين فحسب، بل يلبي التوقعات المشتركة للمجتمع الدولي.

وأضاف شي "آمل أن أرى الجانبين يتمسكان بروح عدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين والتركيز على التعاون أثناء إدارة النزاعات والسيطرة عليها".

وكان متحدث باسم الخارجية الصينية، هنأ بايدن وهاريس، في 13 نوفمبر الجاري، وذلك بعد أسبوع تقريبًا من إلقاء بايدن لخطاب النصر.

شي جين بينج الرئيس الصيني جو بايدن الانتخابات الأمريكية العلاقات الصينية الأمريكية

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