بينهم يسرا وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن في عزاء والد منة شلبي - صور

كتب : هاني صابر

09:49 م 22/04/2026 تعديل في 11:22 م
    شيرين في عزا والد منة شلبي
    تامر حبيب في عزاء والد منة شلبي
    يسرا في عزاء والد منة شلبي (1)
    يسرا اللوزي في عزاء والد منة شلبي
    يسرا في عزاء والد منة شلبي (2)

حضر عدد من نجوم الفن منذ قليل، مراسم عزاء والد الفنانة منة شلبي الذي يقام اليوم الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

نجوم الفن في عزاء والد الفنانة منة شلبي

وكان من بين نجوم الفن الذين حضروا العزاء يسرا ، كريم عبدالعزيز، أمير كرارة، يسرا اللوزي، فدوى عابد، المؤلف تامر حبيب، محمد لطفي، شيرين، مصطفى شعبان.

جنازة والد الفنانة منة شلبي

وشيعت منة شلبي جنازة والدها يوم الاثنين الماضي من مسجد الفاروق بالمعادي بحضور عدد كبير من الفنانين.

وكان المنتج أحمد الجنايني، أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، الأحد الماضي، خبر وفاة والد زوجته الفنانة منة شلبي، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حمايا الغالي محمد هشام الدين والد كل من مصطفي وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرى منه إلا كل خير.. نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأجعل مثواه الجنة".

جدير بالذكر أن منة شلبي شاركت في رمضان 2026 بمسلسل "صحاب الأرض" بطولة إياد نصار، محمد يوسف، عصام السقا، روان الغابة، تارا عبود، ديانا رحمة، ومن إخراج بيتر ميمي.

اقرأ أيضا:

تركي آل الشيخ يروج لفيلم يجمع باريش أردوتش وفرح زينب عبدالله

بإطلالات متنوعة.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

عزاء والد منة شلبي نجوم الفن كريم عبدالعزيز شيرين يسرا

فيديو قد يعجبك



نجيب ساويرس: تقلبات الأسواق لن تطول.. واستثمرت 400 مليون دولار في الذهب
"هسيب العمارة وهخطفك".. خلاف يثير الجدل بين طبيبة وحارس عقار بسبب عمولة
طلبات إحاطة بسبب ارتفاع إيجارات أراضي "الأوقاف".. ومطالب باستدعاء الوزير
أخبار مصر

طلبات إحاطة بسبب ارتفاع إيجارات أراضي "الأوقاف".. ومطالب باستدعاء الوزير
انتشار الجدري بين أطفال غزة وسط أزمة صحية وإنسانية متفاقمة
شئون عربية و دولية

انتشار الجدري بين أطفال غزة وسط أزمة صحية وإنسانية متفاقمة
أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
زووم

أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟