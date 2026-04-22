حضر عدد من نجوم الفن منذ قليل، مراسم عزاء والد الفنانة منة شلبي الذي يقام اليوم الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

نجوم الفن في عزاء والد الفنانة منة شلبي

وكان من بين نجوم الفن الذين حضروا العزاء يسرا ، كريم عبدالعزيز، أمير كرارة، يسرا اللوزي، فدوى عابد، المؤلف تامر حبيب، محمد لطفي، شيرين، مصطفى شعبان.

جنازة والد الفنانة منة شلبي

وشيعت منة شلبي جنازة والدها يوم الاثنين الماضي من مسجد الفاروق بالمعادي بحضور عدد كبير من الفنانين.

وكان المنتج أحمد الجنايني، أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، الأحد الماضي، خبر وفاة والد زوجته الفنانة منة شلبي، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حمايا الغالي محمد هشام الدين والد كل من مصطفي وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرى منه إلا كل خير.. نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأجعل مثواه الجنة".

جدير بالذكر أن منة شلبي شاركت في رمضان 2026 بمسلسل "صحاب الأرض" بطولة إياد نصار، محمد يوسف، عصام السقا، روان الغابة، تارا عبود، ديانا رحمة، ومن إخراج بيتر ميمي.

تركي آل الشيخ يروج لفيلم يجمع باريش أردوتش وفرح زينب عبدالله

بإطلالات متنوعة.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها