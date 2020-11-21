أنقرة تعلن اتفاق أردوغان وسلمان على تحسين العلاقات الثنائية
اسطنبول - (د ب أ):
اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية على تحسين العلاقات الثنائية بين أنقرة والرياض، وفقا لما أعلنه المكتب الرئاسي في تركيا في بيان أصدره اليوم السبت.
وأوضح المكتب أن الجانبين اتفقا على الإبقاء على فتح قنوات الحوار بين البلدين من أجل تحسين العلاقات الثنائية وتسوية القضايا الخلافية، وأشار المكتب إلى أن أردوغان وسلمان اتفقا على هذا في اتصال هاتفي في إطار قمة العشرين.
وكانت وكالة الانباء السعودية "واس" ذكرت مساء أمس الجمعة أن : "الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالاً هاتفيًا مساء اليوم الجمعة، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة (افتراضيا) غدا وبعد غد، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين".
الخبر التالى:مقتل شخصين في إطلاق نار بمدينة نورنبرج الألمانية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
112318
عدد المصابين
-
101685
عدد المتعافين
-
6521
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
57145838
عدد المصابين
-
39664018
عدد المتعافين
-
1363730
عدد الوفيات
إعلان