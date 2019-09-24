نشطاء يسيرون شاحنة في نيويورك بلافتة "أردوغان عراب الإرهاب" (فيديو)

القاهرة – مصراوي:

أعرب بعض النشطاء في ولاية نيويورك الأمريكية، عن رفضهم لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للولاية، لحضور اجتماعات الأمم المتحدة في دورها الرابعة والسبعين.

وبحسب موقع مركز "الأبحاث حول دعم تركيا لداعش"، كتب بعض النشطاء، لافتة "أردوغان، عرب الإرهاب والجهاد في العالم، غير مرحب به في الولايات المتحدة"، على شاحنة ضخمة، التي جابت شوارع نيويورك، مع صورة أردوغان عليها.

وتجولت السيارة في شوارع المدينة الرئيسية وتوقفت أمام مبنى الأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يزوره أردوغان.

وأكد الموقع، أن عدد من التقارير الدولية والإعلامية أثبتت تورط تركيا في دعم الإرهاب، وبخاصة تنظيم داعش، فضلًا عن تحويل أراضي تركيا وحدودا إلى ممر آمن للجهاديين للمرو إلى سوريا وأروبا أيضًا.