عاهل الأردن: حل الدولة الواحدة للقضية الفلسطينية "فصل عنصري"

القاهرة – مصراوي:

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن حركة النزوح حاليا هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية ويجب مواجهتها، مضيفًا أن حل الدولتين هو الوحيد للوصول إلى سلام شامل وعادل في القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الفظائع التي ارتكبت في المساجد والمعابد والكنائس عليها أن تهز الأفكار الظلامية من مختلف الأيدولوجيات، مضيفًا أنه من الضروري أن يعمل المجتمع الدولي بشكل جاد لهزيمة الجماعات المتطرفة.

وتابع ملك الأردن "لن تتكلل هذه الجهود بالنجاح إلا كان لكل شاب وفتاة دور في المستقبل، لا يمكن تركهم لقمة سائغة في فم التطرف."

وندد الملك عبد الله الثاني بتحول الأراضي المقدسة إلى مكان للصراع، "هذه الأرض ليست مكانا للفصل العنصري والعنف والاحتلال".

واستكمل حديثه بأن استمرار الاحتلال مأساة أخلاقية وعالمية، "ما من شئ يسلب حقوق الشعب الفلسطيني".

وطالب أيضًا بضرورة الوصول إلى حل شامل ودائم ينهي الصراع ويقيم دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود 67 تعيش بسلام بجوار دولة إسرائيل، معتبرا أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع.

وقال "حل الدولة الواحدة يمثل سياسة الفصل العنصري... هذه وصفة للصراع المستمر".