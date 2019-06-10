مقتل لبنانيين اثنين وجرح سوري في مداهمة للجيش شرقي البلاد

بيروت (د ب أ)

قتل مواطنان لبنانيان وجرح مواطن سوري، اليوم الإثنين، خلال مداهمة للجيش اللبناني في بلدة الكنيسة شرقي لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن مواطنين من آل زعيتر قتلا، وجرح سوري "خلال مداهمة الجيش في بلدة الكنيسة البقاعية بحثاً عن مطلوبين".

وأضافت الوكالة أن المطلوبين أطلقوا النار على الدورية وحصل اشتباك بين الطرفين، "وقد تمكن الجيش من توقيف عدد من المطلوبين".

وبحسب الوكالة، فقد تم نقل المواطن السوري المصاب إلى أحد مستشفيات المنطقة للعلاج.