"الأسوأ منذ ربع قرن".. الجراد يغزو الصومال ويهدد بمجاعة (صور وفيديو)

كتبت- رنا أسامة:

تواجه الصومال ما وُصِف بـ"أسوأ موجة لغزو الجراد منذ رُبع قرن"، مع تدمير عشرات آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية والمراعي في البلاد، وتوقعات بانتشاره على نطاق أوسع، حسبما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).

وقالت المنظمة في بيان نشره موقع "طقس العرب" وإذاعة "صوت أمريكا، إن الجراد قضى على 70 ألف هكتار من الأراضي في الصومال وإثيوبيا المجاورة، مُهددًا إمدادات الغذاء وسبل المعيشة في المجتمعات الزراعية بكلا البلدين، مُشيرة إلى أن سربا متوسطا بإمكانه أن يُدمر محاصيل تكفي لإطعام 2500 شخص لمدة عام.

وأضافت المنظمة في البيان أن الفوضى السائدة في الصومال جراء غزو الجراد تجعل الإجراء الأمثل لمواجهته -وهو رشّه بطائرات – أمرًا مُستحيلًا". وتابع: "تأثير إجراءاتنا في الأجل القصير سيكون محدودًا للغاية".

ونشر الصحفي الصومالي هارون معروف على حسابه عبر تويتر مقطع فيديو فيديو تُظهر انتشار الجراد في قرية "أدادو"، وسط البلاد.

Video: Huge locust swarm over Adado town today. Somalia faces the worst Desert Locust outbreak in over 25 years according to @FAOSomalia pic.twitter.com/2ZuI0vEhDI