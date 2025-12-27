إعلام عبري يكشف علاقة سكان غزة باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

كتبت- سهر عبد الرحيم:

كشفت القناة 14 الإسرائيلية عن سبب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميًا الاعتراف بإقليم أرض الصومال الانفصالي كدولة مستقلة ذات سيادة.

وقالت القناة 14، إن مقابل الاعتراف الإسرائيلي، ستستقبل أرض الصومال سكان قطاع غزة الذين سيتم تهجيرهم قسرًا.

وأمس الجمعة، وقّع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ورئيس ما يُسمى بـ أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلانًا مشتركًا متبادلًا.

وهنأ نتنياهو عبد الله، وأشاد بقيادته والتزامه بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، وفق زعمه. ووجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي دعوة لرئيس أرض الصومال للقيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل.

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إلى أن العلاقات قد توطدت خلال العام الماضي على أساس الحوار المستمر.

وقال ساعر: "وقعنا اليوم اتفاقية اعتراف متبادل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، تشمل أيضًا تعيين سفراء وافتتاح سفارات"، موجهًا بالتحرك الفوري لإضفاء الطابع الرسمي على هذه العلاقات.

ومن جانبه، شكر رئيس أرض الصومال نتنياهو على هذا الإعلان الذي وصفه بـ"التاريخي". وقَبل دعوته لزيارة إسرائيل.

ووفقًا للقناة 14، فإنه بعيدًا عن الجانب السياسي والأمني، تخطط إسرائيل لتوسيع التعاون مع أرض الصومال في المجالات المدنية الحيوية: الزراعة والتكنولوجيا - نقل المعرفة الإسرائيلية وتطوير المشاريع المشتركة، وتعزيز النظم الصحية وتوسيع التجارة بين الطرفين.



