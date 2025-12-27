إيطاليا تعتقل 9 أشخاص بتهمة جمع ملايين اليورو لصالح حماس



روما- (أ ب)

ذكر بيان لمُدّعين مختصين بمكافحة الإرهاب في روما، اليوم السبت، أن السلطات الإيطالية اعتقلت تسعة أشخاص على صلة بثلاث منظمات خيرية، للاشتباه في جمع ملايين اليورو لصالح حركة "حماس"ة.

وأوضح البيان أنه يشتبه في أن المتهمين أرسلوا نحو سبعة ملايين يورو (2 ,8 مليون دولار) إلى "جمعيات مقرها في غزة أو الأراضي الفلسطينية أو إسرائيل، ومملوكة أو خاضعة لسيطرة حماس، أو مرتبطة بها".

ومن بين المعتقلين محمد حنون، رئيس الجمعية الفلسطينية في إيطاليا، الذي وصفه الادعاء العام بأنه "رئيس الخلية الإيطالية لمنظمة حماس".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يُدْرج حركة حماس في قائمة التنظيمات الإرهابية.

وبحسب الادعاء الإيطالي، الذي تعاون مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي في إطار التحقيق، فإنه جرى تحويل الأموال غير القانونية عبر"عمليات مثلثية" باستخدام تحويلات مصرفية أو عبر منظمات مقرها في الخارج إلى جمعيات في غزة، كانت إسرائيل أعلنت أنها منظمات غير قانونية بسبب صلاتها بحماس.

وكتب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي على منصة "إكس" أن العملية "كشفت النقاب عن سلوكيات وأنشطة كانت، تحت غطاء مبادرات لصالح السكان الفلسطينيين، تُخفي دعمًا ومشاركة في منظمات".

ولم يصدر تعليق فوري من المشتبه بهم أو من الجمعيات المعنية.

وفي يناير 2025، قرر المجلس الأوروبي تمديد الإجراءات التقييدية القائمة بحق 12 فردًا وثلاثة كيانات تدعم تمويل حماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.