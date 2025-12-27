توجيه مهم لرئيس جامعة القاهرة بشأن المتعثرين عن سداد المصروفات

كتب- عمر صبري:

اعتمد مجلس جامعة القاهرة، خلال اجتماعه الدوري، قواعد وشروط القبول والتحويل بالبرامج الخاصة، مع تحديد الأعداد وَفق الحد الأدنى للقبول وسعة الكليات وإمكاناتها، بما يضمن جودة العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة القاهرة الشهري بقاعة أحمد لطفي السيد، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وبحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات؛ لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والبحثية والتنموية.

ووجَّه رئيس الجامعة عمداء الكليات بحصر الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات الدراسية بسبب ظروفهم الاجتماعية، على أن تتولى الجامعة سدادها في إطار دورها الاجتماعي تجاه طلابها.

وأشاد مجلس الجامعة بجهود محافظة الجيزة في تلبية احتياجات المواطنين، والدور المحوري للمحافظة في افتتاح المتحف المصري الكبير.

وثمَّن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الدعمَ العلمي والاستشاري الذي تقدمه جامعة القاهرة للمحافظة، وسرعة الاستجابة لاحتياجاتها من خلال خبراتها ومراكزها البحثية، معربًا عن اعتزازه لحضوره اجتماع مجلس الجامعة، مستعرضًا جهود المحافظة لتلبية رغبات قاطنيها البالغ عددهم 10 ملايين مواطن، واستقبالها نحو مليونَي مواطن متردد يوميًّا عليها للاستفادة من خدماتها.

واستعرض رئيس الجامعة أبرز إنجازات جامعة القاهرة خلال عام 2025، مثمنًا إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمستوى وعي وثقافة طلاب الجامعة المشاركين في برنامج المعايشة بالأكاديمية العسكرية المصرية.

واستعرض رئيس الجامعة زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية؛ وبخاصة ما أسفرت عنه من توسيع نطاق التعاون الأكاديمي مع جامعة بكين، المصنفة في المرتبة الرابعة عشرة عالميًّا وَفق تصنيف QS الإنجليزي، حيث جرى الاتفاق على تعزيز التعاون من خلال إطلاق أربعة برامج ماجستير جديدة باللغة الإنجليزية، بنظام الدراسة لمدة عامَين (عام بجامعة القاهرة وعام بجامعة بكين)، في تخصصات الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي، والإدارة، والآثار والحفريات، والصحة العامة والتمريض.

