مشاجرة بسبب التصويت.. الداخلية تضبط طرفي فيديو دار السلام بسوهاج

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه اعتداء أحد الأشخاص على آخر بسبب توجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين في دائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إنه بعد الفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأشار إلى أن القائم على نشر الفيديو هو من اعتدى عليه أيضًا، وتم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا:

احتفل بعيد ميلادها ثم قتلها.. حكاية جريمة هزت الشيخ زايد

اعترافات المتهم بقتل الفنان سعيد مختار: متجوز طليقته من 3 شهور

حكم بالإعدام .. بيان من النيابة العامة بشأن واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية

قرار من النيابة بشأن طليقة الفنان الراحل سعيد مختار