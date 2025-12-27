جمال شعبان: الطقس البارد يزيد من احتمالات الإصابة بالأزمات القلبية

حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، من خطورة الطقس البارد على صحة القلب، مؤكدًا أن انخفاض درجات الحرارة قد يزيد من احتمالات الإصابة بالأزمات القلبية، خاصة بين كبار السن والأطفال.

وأوضح "شعبان"، عبر صفحته على فيسبوك، أن البرودة تؤدي إلى تقلص الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، مع تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي وتسارع ضربات القلب، في محاولة من الجسم للحفاظ على درجة حرارته، وهو ما قد يسهم في زيادة احتمالات تكون الجلطات في الأوعية الدموية أو الشرايين التاجية، ومن ثم حدوث أزمة قلبية.

وأشار إلى أن فصل الشتاء يشهد أيضًا انخفاضًا في معدلات شرب المياه نتيجة ضعف الإحساس بالعطش، ما قد يزيد من لزوجة الدم، إلى جانب أن الإصابة بالأنفلونزا والتهابات الحلق والنزلات الشعبية قد تؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية لمرضى القلب.

وأكد استشاري أمراض القلب، أن كبار السن والأطفال هم الأكثر عرضة للمشكلات القلبية خلال الطقس البارد، داعيًا إلى اتخاذ عدد من الاحتياطات لتفادي الأزمات القلبية، أبرزها تجنب التعرض المباشر لتيارات الهواء البارد والبرد الشديد، وعدم الخروج المفاجئ من أماكن دافئة إلى أخرى باردة.

ونصح "شعبان"، بارتداء عدة طبقات من الملابس لحبس الهواء بينها والحفاظ على حرارة الجسم، معتبرًا أن ذلك أكثر فاعلية من ارتداء قطعة واحدة ثقيلة، مع أهمية تغطية الرأس والرقبة والأذنين لتقليل فقدان الحرارة.

وشدد على ضرورة شرب المياه بانتظام والسوائل غير المحلاة بمعدل لا يقل عن لترين يوميًا، مع تجنب المشروبات الغازية والصودا، موضحًا أن من المشروبات الصديقة للقلب في فصل الشتاء الشاي الأسود أو الأخضر، والقهوة، والزنجبيل، دون إضافة السكر.

كما حذر من الإفراط في التدفئة، مؤكدًا أنه في حال الشعور بألم في الصدر أو عدم ارتياح، يجب استشارة طبيب القلب فورًا وعدم إرجاع الأعراض إلى الطقس البارد فقط دون تقييم طبي.

