السكة الحديد تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين

كتب : محمد نصار

03:29 م 27/12/2025
واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المشاركة في مشروع العودة الطوعية للسودانيين، حيث سيرت صباح اليوم السبت الرحلة رقم 42 للقطارات المخصصة لنقل السودانيين العائدين إلى وطنهم.

ووصل إجمالي عدد المستفيدين من الرحلات المنفذة حتى الآن إلى 40800 راكبًا، تم نقلهم عبر قطارات الهيئة.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في تمام الساعة 11:40 من مساء اليوم، على أن يعود من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 من صباح الغد لخدمة جمهور الركاب وفقا لجداول التشغيل المخططة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بتوفير أوجه الدعم والاهتمام بتلك الرحلات، بما يعكس عمق الروابط الرسمية والأخوية الممتدة بين شعبي وادي النيل.

سكك حديد مصر الرحلة 42 للعودة الطوعية للسودانيين نقل السودانيين العائدين إلى وطنهم مشروع العودة الطوعية للسودانيين

